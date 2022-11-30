افتتاح معرض «دكان الفرحة» ضمن «تحيا مصر» لطلاب جامعة كفر الشيخ

تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، معرض مبادرة «دكان الفرحة» الذي يُنظمه «صندوق تحيا مصر»، لرعاية طلاب الجامعات المصرية، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة.

افتتاح معرض «دكان الفرحة» بكفر الشيخ

وأعرب رئيس الجامعة، عن سعادته بتنظيم المعرض الذي يوفر آلاف القطع من الملابس الجديدة والأحذية والإكسسوارات من أفضل المنتجات وأجودها لطلاب الجامعة مستحقي الدعم والرعاية بعد دراسة حالتهم من خلال صندوق التكافل الطلابي بالجامعة، لإدخال البسمة والفرحة إلى نفوس الطلاب والطالبات، مثمناً جهود الصندوق التي يسعى من خلالها لتقديم أفضل الخدمات بكافة القطاعات الخدمية والتنموية، وتنفيذ أنشطة، وبرامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية بكافة القرى والنجوع.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، اتخاذ الجامعة عددًا من الخطوات لدعم طلاب الجامعة، والاهتمام بالجانب الإنساني بجانب التعليم والبحث العلمي، قائلاً: «نسعى بكل عزم على عبور هذه المرحلة التي تحتاج إلى تضافر جهود كافة الجهات التنفيذية والشعبية من أجل الارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، ووضع مصر في المكانة التي تليق بها عالميًا وإقليمياً»، مشيدًا بأعمال المشروعات القومية الكبرى والتنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المعرض مستمر لمدة 4 أيام

جدير بالذكر، أن معرض مبادرة «دكان الفرحة» الذي يُنظمه «صندوق تحيا مصر»، افتتحه اللواء محمد أمين نصر، مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وأمين «صندوق تحيا مصر»، والدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي السابق - المدير التنفيذي لمؤسسة بيت الزكاة والصدقات، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وتامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لـ«صندوق تحيا مصر»، ويواصل فتح أبوابه على مدار أربعة أيام أمام طلاب جامعة كفر الشيخ.