«رياضة كفر الشيخ» تُطلق دورة إنقاذ الغرقى لأعضاء الجوالة ومراكز الشباب

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إطلاق دورة إنقاذ الغرقى، لأعضاء فرق الجوالة ومراكز الشباب التابعة لها بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب «الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية» والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وذلك وفق شروط محددة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتتمثل الشروط المعلنة في أن يُجيد المتقدم للدورة السباحة إجادة تامة، وتسديد رسم الاختبار المبدئي للسباحة واستمارة الاشتراك بمبلغ 50 جنيهًا، ولا يحق استرداد هذا المبلغ بعد السداد، مع تسديد رسم حضور الدورة والتدريب على مهارات الإنقاذ، بمبلغ 550 جنيهًا لا يسترد بعد السداد.

درة لإنقاذ الغرقى

وتحددت مدة حضور الدورة بخمسة أيام شاملة الاختبارات والتدريب، ويستكمل المتقدم استمارة الاشتراك للدورة ومرفق بها عدد 2 صورة شخصية وعدد 2 صورة بطاقة الرقم القومي، ويُمنح من يجتاز الاختبار النهائي للدورة شهادة وكارنية مزاولة مهنة الإنقاذ من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، ويكون له الحق في توثيق الشهادة بالخارجية.

موعد ومكان الدورة

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنه سيتم تحديد موعد ومكان الدورة داخل المحافظة لاحقاً عند اكتمال العدد المطلوب، والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، موجهاً بأن يتم التواصل بين راغبى الالتحاق بالدورة التدريبية والمديرية كونها الجهة المنظمة مع منسق الجوالة بالمديرية عبر أرقام الهواتف المعلنة، للاشتراك وتحصيل الرسوم المقررة وتقديم الأوراق المطلوبة بمقر المديرية.

وتُقام الدورة التدريبية لإنقاذ الغرقى بشباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وإشراف تنفيذي صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، ومن تنفيذ عبد الفتاح الوكيل، ومصطفى الخطيب، منسقي الجوالة بالمديرية.