السجن 3 سنوات للمتهمين في واقعة وفاة طفلة غرقا بحمام سباحة بالعاشر

قررت محكمة العاشر من رمضان، معاقبة مدربين وموظف بأحد أندية مدينة العاشر من رمضان، بالسجن 3 سنوات، بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة طفلة غرقًا أثناء التدريب في حمام السباحة داخل النادي، متأثرة بإصابتها بإسفسيكيا الغرق.

غرق طفلة في حمام سباحة بالعاشر من رمضان

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا بوفاة الطفلة «هنا وائل ياسر عبدالمعز حبيشي»، 8 أعوام، غرقا داخل حمام السباحة بناد في مدينة العاشر من رمضان، أثناء تدريب السباحة، واتهم والد الطفلة، مجلس إدارة النادي ومدير حمام السباحة ومدرب السباحة في النادي، بالتسبب في وفاتها، وعدم إنقاذها في الوقت اللازم، وتركها نحو 5 أو 10 دقائق تحت المياه.

القبض على مدربي سباحة وموظف إداري

وألقت الأجهزة الأمنية القبض كل من «حسين. م. ع» مدرب سباحة، و«عز الدين. ش. ح» مدرب سباحة، و«عمرو. م» موظف إداري، وجميعهم يعملون في النادي، بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة الطفلة غرقا داخل حمام السباحة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وقررت حبسهم وإحالتهم إلى المحكمة، التي أصدرت قرارها المتقدم.