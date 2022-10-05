غرق طفلة في حمام سباحة بالعاشر من رمضان.. ذهبت للتمرين رجعت جثة

بعد يوم دراسي طويل، عادت الطفلة هنا وائل ياسر إلى منزلها بمدينة العاشر من رمضان، ذاكرت دروسها وانتهت من إتمام واجباتها الدراسية، لتتوجه إلى نادي الصفوة وتنضم إلى تدريب السباحة، وتلقى مصرعها غرقًا داخل حمام السباحة، وتعود جثة هامدة إلى مسقط رأسها في قرية تلبانة بمركز مينا القمح، وتشيع جنازتها وسط حزن أهالي القرية.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا يفيد بوفاة «هنا وائل ياسر عبد المعز حبيشي» 8 سنوات، غرقًا داخل حمام السباحة في نادي الصفوة بمدينة العاشر من رمضان أثناء تدريبها، إثر إصابتها باسفسيكا الغرق، وتحرر محضر بالواقعة.

المطالبة بتحقيقات موسعة في الواقعة

وطالب الدكتور محمد فتحى، صديق والد الطفلة، بإجراء تحقيقات موسعة في الواقعة، خاصة أنّ هذه الحادثة تعد الثالثة التي تشهدها مدينة العاشر من رمضان، إذ سبق وقوع حادثتن غرق لطفلين توفيا غرقا داخل حمام سباحة في نادي الصفوة ونادي الرواد.

وأضاف «فتحي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «إذا كانت الوفاة نتجت عن إصابة الطفلة بهبوط حاد في الدورة الدموية، وإصابتها باسفسيكيا الغرق كما يشاع، فأين السجل المرضي؟، وفحوص ما قبل ممارسة الرياضة؟»، وتابع متسائلًا «أين المدرب؟، وأين مسؤول الإنقاذ؟»، مشيرًا إلى أنّ الطفلة ظلت تحت الماء داخل حمام السباحة لأكثر من 5 دقائق.

واستطرد:«هل من المفترض غرق الطفلة في ظل وجود المدرب، وعدم ملاحظة اختفائها تحت الماء، ولماذا لم يتم إسعافها وعمل إنعاش قلبي رئوي بطريقة صحيحة بعد خروجها؟»، مشيرًا إلى أن غرق ابنته شابه إهمال.

النادي ينعي الطفلة

وفي السياق نفسه، أصدر نادي الصفوة بالعاشر من رمضان بيانا جاء نصه: «البقاء والدوام لله، لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، توفيت إلى رحمة الله تعالى الطفلة هنا وائل ياسر أثناء التدريب بحمام السباحه اليوم».

وأضاف البيان «يتقدم مجلس إدارة نادى الصفوة برئاسه المهندس عادل إسماعيل حماده والجهاز الادارى والرياضى وجميع العاملين في النادى بخالص التعازى للفقيده، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وتقرر إيقاف جميع الأنشطه بالنادى لمده ثلاثةى أيام تبدء من الأربعاء.