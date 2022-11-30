مدبولي يترأس أول اجتماع للجنة الوزارية للإنتاج: نستهدف الصناعة والزراعة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الاجتماع الأول للجنة الوزارية للإنتاج، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ورامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

دراسة سياسات وخطط التنمية

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بالإشارة إلى أن هذا أول اجتماع للجنة الوزارية للإنتاج، بعد إعادة تشكيلها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على أن يكون وزير الدولة للإنتاج الحربي مقررا للجنة، وإذا استعرضنا مهام اللجنة سنجدها من الأهمية بمكان، حيث إنها تعمل على دراسة سياسات وخطط التنمية لقطاعي الإنتاج الصناعي والإنتاج الزراعي، وكذلك من خلال العمل على دراسة وسائل تشجيع الإنتاج في كل من قطاع الأعمال العام والخاص، وتحقيق التنسيق والتكامل بينهما.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك اهتمام بضرورة التركيز في الفترة المقبلة على قطاعي الصناعة والزراعة، مضيفاً: نحتاج إلى وضع تصور واضح وسريع لتجاوز العقبات التي تواجه هذين القطاعين، مع ضرورة العمل على تعميق المكون المحلي لكل احتياجاتنا، مشيراً إلى أن اتحاد الصناعات بذل مجهوداً في هذا الملف، وبالتالي يجب التنسيق بهدف العمل على جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع.

أهم التكليفات لوزير التجارة والصناعة

وأوضح رئيس الوزراء، أن أهم التكليفات لوزير التجارة والصناعة، هي الإنتهاء من استراتيجية تطوير الصناعة المصرية، وتعميق المكون المحلي.

وتابع: أصدرت قراراً بتشكيل اللجنة الخاصة بإصدار الرخصة الذهبية، طبقاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وستصدر هنا من مجلس الوزراء، بهدف تيسير مناخ الاستثمار.

وخلال الاجتماع، قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: نحن في مرحلة دخول حجم عمل هائل في مجال الهيدروجين الأخضر، وبالتالي يجب الاهتمام بالصناعات الخاصة بهذا المجال.

تعظيم المنتج المحلي

وقال المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي: نحن حاليا في أحوج فترة لتفعيل عمل هذه اللجنة في ظل الأزمات العالمية، وسنعمل على تعظيم المنتج المحلي، وبدأنا في تشكيل الأمانة الفنية للجنة؛ للعمل على محاور عمل اللجنة الوزارية للإنتاج، ومشيراً إلى أنه يتم حالياً تحديد احتياجاتنا من الصناعات المختلفة لتشجيع المستثمرين المختلفين على الدخول في تصنيع هذه المنتجات.

وأشار السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة تعظيم الإنتاج باعتباره من أهم الأمور لضمان نمو اقتصادي حاليا وخلال المرحلة المقبلة، وفي هذا الإطار تم التوافق على ضرورة التركيز على الصناعات الزراعية، لتعظيم القيمة المضافة.