رئيس مجلس الوزراء العراقي: ضرورة رفع التعاون البرلماني والحكومي مع الكويت

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، ضرورة رفع التعاون البرلماني والحكومي والمجتمعي بين العراق والكويت.

زيارة مجلس الأمة الكويتي

وذكر بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء العراقي، أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، أن السوداني زار مجلس الأمة الكويتي حيث كان في استقباله رئيس المجلس أحمد السعدون.

تعزيز العلاقات بين العراق والكويت

وأكد السوداني - خلال اللقاء - أن عمق العلاقة بين الجارين الشقيقين يعزز أهمية تنمية أواصرها المجتمعية عبر مختلف الفعاليات، بعد أن تمكن البلدانِ من تجاوز آثار الماضي، مشيرًا إلى أهمية تطوير العلاقة بين مجلس النواب العراقي ومجلس الأمة الكويتي، على مستوى اللجان وزيادة اللقاءات المتبادلة.

من جانبه، هنأ رئيس مجلس الأمة رئيس مجلس الوزراء العراقي بمناسبة نيل ثقة مجلس النواب، مؤكدًا استعداده لدعم كل ما من شأنه تعزيز العلاقة بين شعبي العراق والكويت.

تنسيق ثنائي بين البلدين

تناول اللقاء - بحسب البيان - بحث العلاقات المتميزة والراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، وتأكيد أهمية تنمية التعاون، على المستوى البرلماني والحكومي والمجتمعي بين العراق والكويت، والتنسيق الثنائي حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، الإقليمية منها والدولية.