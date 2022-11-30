«الصحة»: سنحقق الاكتفاء الذاتي من الإنسولين قريبا

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن دول العالم أجمع أدركت أهمية الدواء وأهمية صناعة الدواء، خاصة بعد المرور بجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، ومعاناة الشعوب في العديد من دول العالم، من أجل الوصول للأدوية، واستيراد الأدوية من الخارج، وفي الوقت ذاته، الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين الصناعات داخل مصر.

85% من الأدوية في مصر تُصنع محليا

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويعرض على شاشة «صدى البلد»، أن من أهم الصناعات والملفات التي تهم الدولة المصرية هي صناعة الدواء، مؤكدًا أن 85% من الأدوية تُصنع محليا وكان هذا واحدا من العوامل التي ساعدت الدولة المصرية في مواجهة جائحة كورونا، فضلًا عن الاتفاق على إنشاء مصنع جديد لإنتاج الإنسولين، سيجعلنا نحقق الاكتفاء الذاتي من الإنسولين قريبا.

سيتم ضخه في الأسواق خلال أشهر قليلة

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن المصنع سينتج بأرقام ضخمة وكبيرة للغاية تصل لـ15 مليون سنويًا والرقم مرشح للزيادة والوصول لـ18 مليونا مع مرور الوقت، مؤكدًا أن الإنتاج الذي سيخرج من هذا المصنع سيكفي الاستهلاك المحلي، وبالتالي مصر يصبح لديها اكتفاء ذاتي من الانسولين، وسيتم ضخه في الأسواق خلال أشهر قليلة.

مصر أصبح لديها قاعدة شبه كاملة لكل مرضى السكري

وأكد أن مبادرة الكشف عن الأمراض غير السارية ساعدت في أن يكون لدى وزارة الصحة قاعدة بيانات واضحة لمعدلات الإصابة في مصر بمرض السكري، وبناء عليه تم العمل على توفير الإنسولين لهؤلاء المرضى داخل مصر، حيث إن مصر أصبح لديها قاعدة شبه كاملة لكل مرضى السكري.