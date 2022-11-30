«الصحة» والأمم المتحدة يطلقان حملة «زي أي مرض» لمحاربة التمييز ضد مرضى الإيدز

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ مصر نجحت في أن تكون من الدول ذات معدل منخفض في الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري «إيدز»، موضحا أنّه رغم جائحة كورونا التي أثرت سلبًا على تقديم الخدمات العلاجية للمتعايشين مع الإيدز في الكثير من الدول، إلا أنّ البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز لم يتأثر، بل نجحنا في توسيع مظلة الخدمات المقدمة وتوفير أحدث العلاجات الموجودة على مستوى العالم للمريض بالمجان.

البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز

وأكد عبدالغفار، خلال فعاليات إطلاق البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة المعني بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة «الإيدز»، وشركة «إيفا فارما»، حملة «زي أي مرض»، لمُحاربة التمييز ضد المرضى المصابين بالفيروس، والخوف المُجتمعي منهم، وهي الحملة التي تنطلق بالتزامن مع يوم الإيدز العالمي، الموافق الأول من ديسمبر في كل عام، أنّ حملة «زي أي مرض» مهمة للغاية، حيث توفر المعلومات المرتبطة بالمرض وطرق انتقاله لمواجهة الوصم والتمييز ضد المرضى.

واستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، طرق انتقال مرض الإيدز والذي ينتقل عبر الدم الملوث بالفيروس، أو باستعمال أدوات حقن مع شخص مُصاب بالفيروس، أو عبر العلاقة الجنسية مع شخص مُصاب به، أو من الأم المصابة بالفيروس لطفلها أثناء الحمل أو الرضاعة.

حملة زي أي مرض

ومن جانبها قالت الدكتورة هبة السيد، مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة والسكان، إنّ حملة «زي أي مرض» تنطلق لتوعية المصريين بأنّ المتعايش مع الإيدز لا ينقل العدوى عبر التعامل اليومي العادي، لمحاربة التمييز ضد المصابين بهذا الفيروس.

وأعرب الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة إيفا فارما، إحدى الشركات الوطنية الرائدة بمجال صناعة أحدث العلاجات ومضادات الفيروسات والبحث العلمي في المجالات الصحية، عن سعادته بالتعاون مع وزارة الصحة، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بـ«الإيدز»، مؤكدا أنّ اختيار مسمى الحملة يأتي لأن فيروس نقص المناعة المكتسب HIV المسبب للإيدز «زي أي مرض» في طريقة انتشاره، وتشخيصه، وتوافر علاجه، وحق المريض في الدعم النفسي، وأن يحيا بدون تمييز.

وأضاف الدكتور رياض أرمانيوس، في كلمته، أنّ إطلاق حملة «زي أي مرض»، هو يوم مهم لدعم الصحة كحق إنساني، مشيرا إلى توافر برنامج علاجي متكامل به يعيش المريض بصورة طبيعية وحياة كاملة، كما ثمّن جهود الدولة في توفير برنامج متكامل لعلاج المرضى بسرية كاملة، مشيرا إلى أنّ البرنامج الوطني لمواجهة الإيدز في مصر يتيح التحاليل والعلاج بالمجان لكل المرضى.