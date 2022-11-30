مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بروكسل: أوروبا ترسل مولدات الكهرباء إلى أوكرانيا لمواجهة الشتاء

قال سلامة عطا الله، مراسل القاهرة الإخبارية في بروكسل، إن حلف شمال الأطلسي يعزز من قدرات أوكرانيا العسكرية، وكذلك من قدرات صمودها، في ظل الشتاء القارس الذي تواجهه، وتعهد وزراء الخارجية الأطلسيين، أن يجعلوا شتاء أوكرانيا دافئا، وأكثر ما واجه أوكرانيا حتى هذه اللحظة هو استهداف روسيا لبناها التحتية ما جعل 6 ملايين أسرة أوكرانية بلا كهرباء وبلا تدفئة وهو ما يقلل من معنويات الجنود الأوكران، ويهدد بهجرة ملايين الأوكرانيين بالإضافة إلى 5 ملايين مهاجر أوكراني بالفعل.

وأضاف خلال مداخلة بالنشرة الإخبارية على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «حاليا تشحذ مولدات الكهرباء من الجيوش الأوروبية والأطلسية والدول الصديقة لكي تذهب إلى هناك مع الوقود اللازم لتشغيلها كي يستمر الأوكرانييون في الصمود على أرضهم».

وتابع: «ويمكنهم أن يقدموا الخدمات اللوجستية للجيش الأوكراني بالإضافة إلى المعدات العسكرية، ومن أبرزها أجهزة التشويش على المسيرات الروسية، وكذلك بعض الأسلحة والقذائف، وبقيت المشكلة الأساسية هي أنظمة الدفاع الجوي المتطورة التي يطالب بها الأوكرانيون كثيرا إلا أن الدول الأوروبية تقول إنها تحتاج وقتا لإرسالها وتركيبها».