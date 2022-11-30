محلل سياسي لـ قناة القاهرة الإخبارية: لقاء الرئيسين الأمريكي والفرنسي لإذابة الجليد بين البلدين

قال الكاتب والمحلل السياسي ماك شرقاوي، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا يريد علاقة عدائية مع الروس، وفي نفس الوقت عدم الدخول في حزمة العقوبات الأوروبية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بالفقرة الإخبارية بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس بايدن اختار أن تكون فرنسا أول دولة تزور البيت الأبيض لتذيب الكثير من الثلوج بينهما ولحرص الولايات المتحدة على تحجيم دور الصين في دعم روسيا.

محاولات لدفع أستراليا لتكون دولة نووية

وأشار إلى أن البيت الأبيض ينظر إلى فرنسا كحليف وشريك استراتيجي في أوروبا، وهناك الكثير من الملفات المشتركة، ولكن شابت العلاقات الكثير من الشوائب في الثلاثة أشهر الماضية بعد تصريحات ماكرون ووزير خارجيته بأن الولايات المتحدة الأمريكية تنتهز الأزمة الروسية الأوكرانية وترفع أسعار الطاقة أربعة أضعاف، ولكن أعتقد أنه أيضا في فترة الخلاف في 2019 وموضوع الغواصات الفرنسية التي تم إلغاؤها، بل دخلت الولايات المتحدة في حلف عسكري مع أستراليا وبريطانيا، وهناك محاولات لدفع أستراليا لتكون دولة نووية.