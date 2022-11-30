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محلل سياسي لقناة القاهرة الإخبارية: التدريبات الصينية الروسية ضمن خطة مسبقة وغير موجهة

كتب:

محمد أسامة رمضان
06:39 م | الأربعاء 30 نوفمبر 2022
نادر رونج

نادر رونج

قال الكاتب والمحلل السيسي، نادر رونج، إن التدريبات الصينية الروسية ضمن الخطة السنوية للتعاون بين الصين وروسيا، تدريبات روتينية حسب الخطة السنوية، من أجل الحفاظ على استقرار وسلامة المنطقة.

وأضاف خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك تداخلات دائمة بين روسيا والصين في هذه المنطقة، وهناك مياه مجاورة لهما، ويعملان على حفظ الاستقرار بالمنطقة، وعدم تداخل قوى خارجية فيها.

وتابع: «لا أعتقد أن هناك علاقة بين التدريبات بين الصين وروسيا ولقاء وزراء خارجية الناتو، وهو من ضمن خطة سنوية للتعاون بين الصين وروسيا ولا تستهدف أي طرف ثالث وغير موجهة لأحد».

واستطرد: «الصين وروسيا علاقتهما استراتيجية شاملة ويتمسكان بعدم الانحياز ولا تشارك الصين بأي تحالفات عسكرية أو سياسية، ولا يعد هذا انحيازا للجانب الروسي وهي تدريبات ضمن برنامج تعاون روسي صيني وتتمسك الصين بمبدأ عدم الانحياز، وهذه التدريبات لا تستهدف أحدا، وتتمسك الصين بالوقوف على الحياد بمسألة أزمة أوكرانيا، وتدعو لاستئناف المفاوضات وإيجاد حل سلمي عبر التفاوض».

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