حكم خروج الطالب من المدرسة في منتصف اليوم الدراسي.. التعليم تجيب

قال طارق سعد الدين وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إن حكم خروج الطالب من المدرسة في منتصف اليوم الدراسي، هو تطبيق لائحة الانضباط المدرسية عليه خاصة مع تكرار نفس الفعل بشكل متكرر، موضحا أن الغياب المتكرر أو ترك المدرسة أثناء اليوم الدراسي أو عدم حضور بعض الحصص، يتم تطبيق اللائحة على الطلاب.

حكم خروج الطالب من المدرسة أثناء الدراسة

وأضاف وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لائحة الانضباط المدرسي تنص على حكم خروج الطالب من المدرسة في منتصف اليوم الدراسي، أو عدم الالتزام بحضور الحصص، من خلال تحويل الطالب إلى الأخصائي المدرسي، والتنبيه على الطلاب في الإذاعة المدرسية، وأخذ تعهد كتابي على الطالب بعدم التكرار.

خروج الطالب من المدرسة في منتصف اليوم

وأوضح أن المعالجة الثانية في حكم خروج الطالب من المدرسة في منتصف اليوم الدراسي، يتم استدعاء ولي أمر الطالب وأخذ تعهد كتابي عليه، وإجراء آخر بعرض الطالب علي لجنة الحماية المدرسية والتحذير بالفصل، وصولا إلى الفصل لمدة لا تزيد على خمسة أيام .

وأشار إلى أن لائحة الانضباط المدرسي تنص على الحضور إلى المدرسة والتواجد في الفصول الدراسية بانتظام في التوقيتات المحددة، مشددا على ضرورة الحفاظ على الحضور في اليوم الدراسي بشكل منتظم وعدم الغياب عن اليوم أو بعض الحصص.