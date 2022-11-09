وظيفة حكومية طلبت وزارة التعليم العالي شغلها.. تعرف على الشروط والمهارات

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن وظائف شاغرة بالهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طلبت الهيئة من الجهاز الإعلان عن هذه الوظائف وكل التفاصيل وإجراءات وشروط الحصول عليها.

«الوطن» تستعرض تفاصيل الوظيفة المطلوب شغلها، من إجراءات وشروط ومواصفات ومهارات، ونوع المؤهل الدراسي على النحو التالي:

وظيفة مدير عام الهندسة المعمارية والمدنية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية

المجموعة الوظيفية:الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:مدير عام الهندسة المعمارية والمدنية - تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة للهندسة المعمارية والمدنية - ويختص شاغل الوظيفة بالإشراف على كافة الأعمال الهندسية المعمارية والمدنية وأعمال المرافق بالمدينة .

المهارات المطلوبة في الراغب للعمل

المهارات الأساسية:

- خبرة فى مجال العمل وقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي .

- قدرة فائقة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرارات فى التوقيت المناسب والتجديد والابتكار.

- توافر الشروط المطلوبة وفقاً للقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

- اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة بنجاح.

- اجتياز المتقدمين للاختبارات المقررة.

المهارات الفنية

أن يكون ذو خبرة بمجال الأعمال الهندسية.

سنوات الخبرة:قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل فى المستوى الوظيفى الأول ( أ ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة إذا كان من خارج القطاع الحكومى

شروط المتقدمين لشغل الوظيفة

شروط المؤهل:مؤهل هندسي عالى مناسب

المستندات المطلوبة:

على الراغبين في شغل الوظيفة المشار إليها التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك بالأمانة الفنية للجنة اختيار شغل الوظائف القيادية على أن يرفق بالطلب أصل و(7) نسخ من المرفقات الآتية :

- بيان حالة وظيفية معتمد موضحاً به (تاريخ الميلاد ـ التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية ـ تقارير كفاية الأداء عن ثلاث سنوات سابقة ـ الجزاءات ـ الخبرة النوعية والزمنية ـ الوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم ـ الدورات التدريبية ونوعها ومكانها ـ خطابات الشكر والتقدير ـ أي بيانات أخرى يري المتقدم إضافتها).

- عدد (8) صور شخصية حديثة (4 × 6) .

- بيان القدرات العلمية (الدرجة العلمية ــ اجادة لغات اجنبية –التعامل مع الحاسب الآلي ــ اشتراك في مؤتمرات ـ إعداد البحوث والمذكرات الفنية ) مدعماً ذلك بالمستندات المؤيدة لذلك.

- التاريخ الوظيفى (تقارير تقويم الآداء عن ثلاث سنوات سابقة –انجازاته التى حققها أثناء حياته الوظيفية ـ سابقة الأعمال في مهام مماثلة أو متقاربة مع الوظيفة المتقدم إليها ) .

- المقترح التطويرى للوظيفة المعلن عنها .

وضع نسخة علي CD- السمات الشخصية ( مهارات القيادة واتخاذ القرارات والابداع ـ حل المشكلات وإدارة الأزمات ـ مهارات الاتصال والإقناع).

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/11/07

نهاية الإعلان:2022/12/08

بيانات الإتصال:تقدم الطلبات باليد باسم الدكتور مدير المدينة بمقر المدينة بحى الجامعات ومراكز البحوث - بمدينة ببرج العرب الجديدة بالاسكندرية - وذلك للأمانة الفنية للجنة اختيار شغل الوظائف القيادية ولن يلتفت إلى الطلبات الغير مستوفاة للشروط وكذا الواردة عن طريق البريد .