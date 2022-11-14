وزارة التعليم: لا نية لتطبيق «الميدتيرم المنتهي» في صفوف النقل

تصاعدت مطالب أولياء الأمور، خلال الفترة الأخيرة، بخصوص تطبيق نظام «الميدتيرم»، المنتهي على طلاب صفوف النقل، حتى لا يمتحن الطلاب في نصف العام الدراسي، في الدروس التي امتحنوا فيها خلال الامتحانات الشهرية.

لا نية لتطبيق الميدتيرم المنتهي في صفوف النقل

ويطالب أولياء الأمور، بإصدار وزارة التربية والتعليم قرارا، بعدم شمول منهج شهري أكتوبر ونوفمبر، في امتحانات نصف العام، على اعتبار أن الطلاب امتحنوا في مناهج الشهرين، خلال الامتحانات الشهرية.

وحسم مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، القرار النهائي للوزارة في هذا الشأن، مؤكدا أنه من الصعب للغاية الاستجابة لهذا الطلب، مهما تصاعدت مطالب أولياء الأمور، مشيرا إلى أنه طلب غير تربوي.

امتحانات نصف العام من منهج الترم الأول كاملا

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنّ الوزارة لن تستجيب لفكرة تطبيق الميدتيرم المنتهي، على أي صف من صفوف النقل، مشددا على أن امتحانات نصف العام الدراسي سوف تأتي من منهج الترم الأول كاملا.

وأضاف المصدر، أنه يستحيل أن تأتي امتحانات نصف العام الدراسي من منهج شهر ديسمبر فقط، وإلا سيتم اعتبارها هي الأخرى امتحانات شهر، لأنها ستكون بذلك خاصة بمنهج شهر واحد، مؤكدا أن هذا القرار محسوم.

ووفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراس الجديد 2022/2023 المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023، على أن يكون بدء الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 11 فبراير 2023 وينتهي يوم الخميس 8 يونيو 2023.