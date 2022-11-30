رئيس الوزراء: نستثمر 100 مليار جنيه لرفع كفاءة الإنترنت على مرحلتين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية كانت حريصة على تهيئة المناخ الاستثماري الداعم لنمو صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال انتهاج عدد من السياسيات والإجراءات المتصلة بقرارات المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، بالإضافة إلى حوكمة البيئة الرقمية التي تسهم في تحقيق التوازن المطلوب بين حماية خصوصية البيانات الرقمية للمواطنين وتحفيز الشركات على الاستثمار.

تطوير البنية التحتية للاتصالات

وأضاف «مدبولي»، في كلمته خلال توقيع اتفاقيات بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وعدد من الشركات العالمية، أن الحكومة تستثمر في تطوير البنية التحتية للاتصالات باستثمارات بلغت 100 مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من مشروع رفع كفاءة الإنترنت، و60 مليار جنيه لتوفير الإنترنت فائق السرعة بقرى مصر ضمن المراحل الثلاث لمبادرة حياة كريمة.

واستطرد: «كذلك تم البدء في إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة وفق أحدث التقنيات العالمية لتكون بمثابة موطن الإبداع الرقمي ومجتمع متكامل لتكنولوجيا المعلومات، يتم من خلاله توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخلق منظومة متكاملة لتنمية الصناعات عالية التقنية، لا سيما المتعلقة بتصميم الإلكترونيات والبرامج المدمجة، فضلا عن توفير البرامج المتعلقة ببناء القدرات الرقمية ودعم البحوث والابتكار في التقنيات المتقدمة».

دعم شباب المستثمرين

وأوضح أنه بالإضافة إلى ما سبق، تتخذ الحكومة كل ما يلزم لدعم شباب المستثمرين والشركات الناشئة وريادة الأعمال، ويتم تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية نحو السماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بوجود مقر فعلي لها، فضلا عن الموافقة على تخفيض قيمة الحد الأدني لشركات الشخص الواحد لألف جنيه فقط بدلا من 50 ألف.