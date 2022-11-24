قمة قادة التنمية توصي بمجموعة من المشروعات وترسلها إلى مجلس الوزراء  

قال المهندس هاني محمود، رئيس مؤسسة تروس مصر للتنمية، إن قمة قادة التنمية «فينجربرينت»، شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات، لافتًا إلى أن جميع الجلسات أثمرت عن جُملة من الأفكار والتوصيات التي دخلت حيز التنفيذ، خاصة وأن المؤتمر شهد مشاركة فعالة من المؤسسات التنفيذية والوزارات المعنية، بهدف ترجمة أهداف القمة لمشروعات قادرة على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتتماشي مع خطة الدولة في مجال تنمية وتسويق الفرص الاستثمارية في القطاع الخاص.

قرارات ومشروعات أكثر منها توصيات

وأكد رئيس القمة، أن جميع الأفكار والمشروعات والتوصيات التي خرجت من المؤتمر سترسل مباشرًة إلى رئاسة مجلس الوزراء، مؤكدًا أن القمة خرجت بقرارات ومشروعات أكثر منها توصيات.

مناقشة آليات توقيع الاتفاقات

كما لفت، إلى توقيع العديد من الاتفاقات وجاري استكمال باقي المشروعات فور الانتهاء منها، وسيتم الإعلان في مؤتمر صحفي تفصيلًا عن جملة الاستثمارات التي استطاعت القمة في نسختها الخامسة أن تضيفها إلى السوق الاستثمارية المصرية.

مجالات التنمية من مختلف دول العالم

وتجمع القمة المؤثرين في مجالات التنمية من مختلف دول العالم، بحضور العديد من رجال الأعمال المصريين والأجانب، لتبادل الخبرات وبحث فرص الاستثمار وبحث التحديات المختلفة، وذلك باعتبارها أقوى الملتقيات التفاعلية، بما تشهده من اتفاقات وشراكات متنوعة في مجالات استثمارية عدة، فضلا عن كونها الأكثر انتظاما خلال السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى انفرادها بكونها القمة الوحيدة التي تعاونت مع الملتقى الاقتصادي العالمي WEF.