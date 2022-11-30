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كشف ملابسات استغاثة سيدة لتغيب ابنتها في عين شمس: إجراء قانوني ضد والدها

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محمد سعيد الشماع
07:29 م | الأربعاء 30 نوفمبر 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما جرى تداوله بشأن استغاثة أم لغياب ابنتها في عين شمس، بالقاهرة.

تفاصيل استغاثة أم لغياب ابنتها في عين شمس

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإنه بالفحص جرى التوصل للسيدة، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وأن واقعة تغيب الطفلة محرر بشأنها محضر بتاريخ 29 نوفمبر الجاري، بقسم شرطة عين شمس، بمعرفة والدها، المُقيم بذات الدائرة، وأن الطفلة المتغيبة حضرت من تلقاء نفسها، وقالت إنها تركن مسكنها بسبب وجود خلافات عائلية بين والديها، وقيام والدها بتهديدها بالإيذاء.

بسؤال والدي الطفلة أيدا ما قررته الطفلة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال والدها، لإساءة معاملتها.

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