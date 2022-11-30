الداخلية عن مصرع طالب في المعادي: والدته لا تشتبه في وفاته جنائيا

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تم تداوله بالمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، متضمنا وقوع حادث تصادم أدى إلى مقتل شاب بمنطقة زهراء المعادي في القاهرة.

وحسب بيان وزارة الداخلية، تم تداول الخبر على أحد المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي متضمنا وقوع حادث تصادم بمنطقة زهراء المعادي في القاهرة تسبب في مقتل شاب، ومطالبة والدة المتوفي باتخاذ اللازم نحو المتسبب في الحادث.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 نوفمبر الجاري تبلغ لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة، وجود مصادمة ومتوفي بمنطقة زهراء المعادي بدائرة القسم، وبالانتقال تبين أنه حال سير سيارة قيادة طالب، مقيم بدائرة القسم، اصطدم بآخر «طالب مقيم دائرة القسم»، ما تسبب في إصابته التي أودت بحياته، وذلك حال عبوره الطريق محل البلاغ.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وبسؤال والدة المتوفى أيدت ما سبق ولم تتهم أو تشتبه في وفاة ابنها جنائيا، وتأيدت الواقعة بشاهد رؤية «محدد»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.