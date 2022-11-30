مدبولي: مصر جاذبة للاستثمار الأجنبي وتعمل على تمكين الشباب

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر لكل الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي حرصت على ضخ استثمارات جديدة في تلك الصناعة الحيوية، سواء من خلال التواجد لأول مرة في السوق المصرية أو العمل في السوق المصرية منذ فترات طويلة وتقوم بتصدير منتجاتها لـ 100 دولة من داخل مصر.

توفير المناخ المحفز للابتكار الرقمي

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي مع عدد من رؤساء الشركات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، أن ما نشهده اليوم يعد دليلا على جاذبية مصر للاستثمار الأجنبي، موضحًا أن مصر تعمل على تمكين الشباب وتوفير المناخ المحفز للابتكار الرقمي، فضلًا عن دعم رجال الأعمال، وتداخل تلك الشركات العالمية في السوق المصري يرجع إلى جهود الدولة في تطوير سياسات الاقتصاد الكلي.

إطار تشريعي لدعم الاقتصاد المصري

وتابع رئيس مجلس الوزراء: «زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية من أبرز الملفات ذات الأولوية في مصر، والحكومة تبنت رؤية متكاملة، وتقديم حوافز، وتوفير إطار تشريعي دائم لدعم الاقتصاد المصري».