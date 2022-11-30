مدبولي: نعمل على إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بصناعة تكنولوجيا المعلومات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه في إطار الحرص على وضع خارطة الطريق الاقتصادية للدولة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، جرى عقد المؤتمر الاقتصادي «مصر 2022»، الذي أثمر مجموعة من التوصيات، منها ما يتعلق بتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته أثناء توقيع اتفاقيات بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وعدد من الشركات العالمية، أن مثل تلك التوصيات تسهم في تحفيز البحث والتطوير، وإطلاق برنامج للتدريب وتأهيل الكوادر الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة بسرعة كبيرة وجودة عالية وإشراف خبراء من الصناعة.

وتابع: «الحكومة تعمل على إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بصناعة تكنولوجيا المعلومات، وتبني آلية القائمة البيضاء لتسجيل الشركات العاملة بها، إذ إنه من المقرر إقامة تلك المنطقة في مدينة المعرفة بالعاصمة الجديدة».

وأوضح أن المؤتمر شملت توصياته توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات والحلول الإلكترونية وتوفير التمويل وزيادة الحوافز المادية والتصديرية لزيادة معدلات الصادرات عالية التقنية والمتابعة الدائمة للتشريعات القائمة، وتطويرها لمواكبة التطور التكنولوجي السريع، والبناء على الجهود المبذولة في مجال تطوير البنية التحتية.

وتابع: «تعد اتفاقيات التعاون التي سيجري توقيعها اليوم، تأكيدا على ما يتميز به قطاع الاتصالات المصري من فرص استثمارية واسعة في ضوء ما يشهده من معدلات نمو مرتفعة على مدار 4 سنوات ماضية، وتأكيدا على المزايا التنافسية التي تحظى بها مصر، وأهلتها لتكون محط أنظار وبؤرة اهتمام الشركات العالمية العاملة في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات العابرة للحدود، في ظل جهود الحكومة في جذب المزيد من الاستثمارات ومضاعفة حجم الصادرات من تلك النوعية من الخدمات على النحو الذي يسهم في زيادة مصادر الدخل القومي المصري من العملة الصعبة».