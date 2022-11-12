كراسة شروط شقق سكن مصر لمتوسطي الدخل.. اعرف الأسعار

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل الطرح التكميلي من الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر، وذلك من خلال طرح كراسة شروط شقق سكن مصر 2022 للأسر التي حجزت الوحدات في المرحلة الأولى من المشروع التي جرى طرحها في فبراير الماضي.

ونعرض في التقرير التالي، تفاصيل كراسة شروط شقق سكن مصر، التي أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

كراسة شروط شقق سكن مصر

وحدد صندوق الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مواعيد حجز كراسة شروط شقق سكن مصر بداية من الخميس الماضي وحتى 14 نوفمبر الجاري، على أن يكون الحجز الإلكتروني شقق سكن مصر يومي 15 و17 نوفمبر فقط.

أماكن شقق سكن مصر

وبحسب المعلن من صندوق الإسكان الاجتماعي، فأن الوحدات السكنية لسكن مصر تتواجد في 7 مدن جديدة، وهي:

أكتوبر الجديدة

العبور الجديدة

الشروق

ناصر غرب أسيوط

حدائق أكتوبر

مدينة المنيا الجديدة

مدينة القاهرة الجديدة

أسعار الوحدات للطرح التكميلي لسكن مصر

وجاءت أسعار وحدات سكن مصر المعلنة بالطرح التكميلي لمتوسطي الدخل كالآتي:

- سعر المتر في شقق سكن مصر بمدينة أكتوبر الجديدة 6425 جنيها، ويكون سعر الوحدة ذات مساحة 115 متر نحو 750 ألف جنيه، ويجري دفع 37 ألف جنيه وديعة صيانة.

بينما سجل سعر المتر في شقق سكن مصر بمدينة حدائق أكتوبر 6530 جنيها، وبهذا يكون سعر الوحدة السكنية الـ115 مترا نحو 738 ألف جنيه، ودفع 36 ألف جنيه وديعة صيانة.

وجاء سعر المتر في شقق سكن مصر بمدينة المنيا الجديدة 4205 جنيهات، وبهذا تكون الوحدة الـ115 مترا بسعر 507 آلاف جنيه، ووديعة الصيانة نحو 44 ألف جنيه.

وسجل سعر المتر في شقق سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة 7685 جنيها، وبهذا تكون الوحدة 115 مترا بسعر 883 ألف جنيه، وتكون هناك وديعة 44 ألف جنيه.

بينما جاء سعر المتر في شقق سكن مصر بمدينة ناصر غرب أسيوط 4110 آلاف جنيه، وتكون الوحدة الـ115 مترا بسعر 472 ألف جنيه، و23 ألف جنيه وديعة صيانة.