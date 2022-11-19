طريقة الاستعلام عن طلب حجز شقق سكن لكل المصريين 3 لمنخفضي ومتوسطي الدخل

منذ انتهاء الحجز الإلكتروني لشقق سكن لكل المصريين 3 منذ أيام قليلة، والبعض يبحث عن كيفية متابعة حالة الطلب الذي تقدم به عدد كبير من المواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، ليتمكنوا من الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح الجديد في الإعلان الـ16 للإسكان الاجتماعى.

شقق سكن لكل المصريين 3

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي كيفية متابعة حالة طلب شقق سكن لكل المصريين 3، التي أتاحها صندوق الإسكان الاجتماعي على هذا النحو:

بحسب الصندوق يمكن الاستعلام عن حالة الطلب المقدم على شقق سكن لكل المصريين 3 أو الموقف من حجز الوحدة من خلال طريقتي، إحداهما تتم من خلال الرقم القومي عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان، والثانية من خلال الاتصال بأرقام الخط الساخن 1188 أو 5777 من أي تليفون محمول و090071117 من أي خط أرضي.

وفي سياق متصل تأتي شقق«سكن لكل المصريين 3» ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، داخل المدن الجديدة، ما يتيح لهم حياة كريمة تليق بالمواطن المصري.

الخدمات المتاحة للمواطنين على مركز خدمة الصندوق الاجتماعي

- خدمة طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية.

- خدمة طلب تعديل من دور إلى دور خاص بالحالات المرضية فقط.

- خدمة طلب رفع / استكمال المستندات الأساسية شرح الخدمة.

- خدمة طلب تصحيح البيانات.

- خدمة طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام .

- خدمة تقديم إفادة مخالصة سداد القرض.

- خدمة طلب نقل حجز الوحدة باسم الورثة.