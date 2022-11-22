مدير إسكان الفيوم الجديدة لقناة الحياة: تنفيذ 69 عمارة لمحدودي الدخل

رصدت كاميرا «الحياة اليوم» أعمال إنشاء مدينة الفيوم الجديدة، إحدى مدن الجيل الثالث بإجمالي استثمارات 2 مليار جنيه، على بعد 100 كم عن جنوب القاهرة، و15 كم عن المحافظة، لتكون قبلة لأبناء الصعيد في المستقبل القريب.

وقال أحمد السيد، المدير التنفيذي للإسكان والخدمات بمدينة الفيوم الجديدة، في لقاء على شاشة الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن المدينة تتضمن 69 عمارة على مساحة 37 فدانا، ومساحة الوحدة السكنية 90 مترا، وتناسب محدودي الدخل والشباب وكاملة التشطيب.