مدير مكتبة الإسكندرية بيوم «العصا البيضاء»: ذوي الهمم جزء من المجتمع

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية إن الدستور اهتم بأصحاب الاحتياجات الخاصة وراعى احتياجاتهم، وهو أن ذوي الاحتياجات جزء من المجتمع، لذلك يتم دمجهم بشكل كامل.

وأضاف «زايد» خلال احتفالية اليوم العالمي للعصا البيضاء التي نظمتها مكتبة طه حسين للمكفوفين وضعاف البصر في مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء أن الدولة أنشأت مجلسا قوميا لذوي الاحتياجات الخاصة، ويوجد اهتمام من المكتبة بهم، ويوجد مركز لتأهيلهم، وهذا الاهتمام ارتبط باسم الأديب طه حسين، ولذلك أنشأت مكتبة باسمه.

طه حسين تفوق على أقرانه المبصرين

وتابع أن طه حسين لم يمنعه بصره من التفوق على الجميع بل اجتهد ودرس وأصبح أحد الأيقونات المصرية، لافتًا إلى أن هذا الاحتفال جاء تحت شعار «سنوات من النجاح سنوات من العزيمة»، وتهتم المكتبة به منذ 20 سنة، موضحا أن المكتبة تتعاون مع أي شخص يقدم لهم الدعم.

تأهيل المكفوفين لسوق العمل

وذكر أن المكتبة تشجع القراءة وتعلم المهارات اللازمة لتأهيل المكفوفين لسوق العمل حيث يتم توفير الأنشطة لكافة الأعمار، ومحاضرات إرشادية لأولياء الأمور للتعامل مع أبنائهم المكفوفين.