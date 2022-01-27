تدريبات مجانية على 3 مهن لتأهيل الشباب لسوق العمل في دمياط

أعلنت مني الأطروش، وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة في دمياط، أنّه في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومبادرة وزارة القوى العاملة «مهنتك مستقبلك»، تنفذ المديرية دورات تدريبية مجانية على الحرف والمهن المختلفة، للتأهيل لسوق العمل لشباب وفتيات قرى مبادرة «حياة كريمة».

تدريبات مجانية على 3 حرف في دمياط

وأوضحت الأطروش في بيان عن وزارة القوى العاملة، أن التدريبات تشمل حرف «الخياطة والتفصيل، السباكة المنزلية، والكهرباء» لشباب وفتيات قرى مركز كفر سعد، من خلال الوحدة المتنقلة للتدريب، للتيسير على شباب وفتيات المركز التقدم للدورات التدريبية مساعدتهم وتأهيلهم لسوق العمل، من خلال توفير التمويل اللازم لهم بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت وكيل الوزارة إلى أنّ المتدربين يحصلون على شهادة معتمدة من مديرية القوى العاملة باجتياز الدورة التدريبية، فضلا عن أنّ نجاح المتدرب في الدورة التدريبية يعد تمهيدا ومؤشرا للنجاح في اختبارات قياس مستوى المهارة ومنح ترخيص مزاولة الحرفة.

جاء ذلك خلال اجتماع إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، مع مدير مديرية القوى العاملة ومسؤول التدريب بالمديرية، ورئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وذلك لمناقشة آليات تمويل المتدربين الذين اجتازوا الدورات التدريبية والتي أطلقتها وزارة القوى العاملة من خلال وحدات التدريب المتنقله، وكيفية إزالة المعوقات التي تواجه آلية التشغيل.

حياة كريمة

وأكد نائب المحافظ، أنّ المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تنفيذ مبادرة حياة كريمة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير قرى الريف المصري، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في إطار التعاون والتنسيق القائم بين وحدة حياة كريمة بمحافظة دمياط ، ومبادرة وزارة القوى العاملة «مهنتك مستقبلك» لإعداد خريجين مدربين على أعلى مستوى لدخول سوق العمل وتوفير حياة كريمة لهم والتشجيع على العمل الحر.