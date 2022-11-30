محافظ كفر الشيخ: توفير 20 ميني باص لنقل الركاب وطلاب الجامعات

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وصول 20 ميني باص، لتوفير وسائل مواصلات لنقل الركاب وطلاب الجامعات، للقضاء على الزحام، والتكدس في مراكز المحافظة.

توفير وسائل مواصلات لنقل الركاب وطلاب الجامعات

جاء ذلك، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، بناءً على البروتوكول الموقع بين المحافظة ووزارة النقل والمواصلات، لتوفير وسيلة مواصلات تليق بأهالي المحافظة، لحل الأزمة التي يُعاني منها المواطنون.

وأعلن المحافظ، عن وصول 20 سيارة ميني باص لنقل أهالي المحافظة من مدينة كفر الشيخ ومراكز المحافظة، والعكس تعمل من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر مساءً، مكيفة بها العديد من الإمكانيات عالية الخدمة، مثل «التكييف، والواي فاي، والجي بي إس لمراقبة حركة سيرها، والأبواب الأوتوماتيكية».

توفير 20 سيارة ميني باص

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه تم توفير 20 سيارة ميني باص كمرحلة ثانية، بعد أن تم توفير 6 سيارات بالمرحلة الأولى، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 2 ميني باص لكل من دسوق، وفوه، ومطوبس، وقلين، وسيدي سالم، بلطيم، والحامول، وبيلا، و4 ميني باص لمركز كفر الشيخ، لربط غرب بشرق العاصمة.

تكون حركتهما دائرية تبدأ من الموقف الجديد للموقف القديم متجهاً لساحة القوات المسلحة، ومنها لشارع صبري القاضي، وكوبري روينة، وشارع سكة روينة، و مدرسة هدى شعراوي وشارع الشهيد، والزواي، ومسجد الرحمة، وشارع 23 يوليو، وكنيسة مارجرجس، وشارع الدلتا، والثلاجة، وطريق ناجي شتلة، ومحور سعد زغلول، ومحكمة الأسرة، ومساكن الري، وكلية الآداب، وميدان النصر، والموقف القديم، والعودة من نفس المسار، لافتاً أنه سيتم زيادة عدد الميني باصات لحوالي 12 ميني باص للربط بين شرق وغرب مدينة كفر الشيخ.