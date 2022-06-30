عبدالمجيد محمود: محاولات أخونة القضاء كانت صريحة والشعب أجهضها في 30 يونيو

وجه المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق التهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلا: «كل عام وكل شعب وجيش وقضاء مصر طيب بذكرى ثورة 30 يونيو».

تابعت مسلسل الاختيار باهتمام كبير

وقال المستشار عبدالمجيد محمود خلال مداخلة مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج «كلمة السر» المذاع عبر قناة صدى البلد: «تابعت مسلسل الاختيار باهتمام كبير وهو توثيق حقيقي وأمين لأحداث ثورة 30 يونيو».

وأوضح أن جماعة الإخوان مرت بمرحلتين خلال عمرها، مرحلة التجرؤ في أحلامها، والمرحلة الثانية هي التجرؤ على أحلامهم ومحاولة الإطاحة بالنائب العام ومؤسسات الدولة.

وكشف المستشار عبدالمجيد محمود أن التجمعات والمظاهرات أمام القضاء العالي كانت بصورة يومية خلال حكمهم، والقضاء تعرض لهتافات مناهضة بسببهم ولكن أسقطنا محاولة عزل النائب العام خلال حكم تلك الجماعة.

محاولات أخونة القضاء كانت صريحة

وأشار إلى أن محاولات أخونة القضاء كانت صريحة وواضحة والبعض تجرأ على هيبة القضاء ولكن تم إسقاط كل المحاولات برعاية من الشعب المصري.

وأكد المستشار عبد المجيد محمود أن مصر تبني من جديد في الوقت الحالي ومقوماتها كانت شبه معدومة في السابق.