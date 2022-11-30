قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا بعنوان «التضخم في أوروبا يتراجع ويستقر عند 10%»

عرض برنامج «المراقب»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد بشتو على شاشة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «التضخم في أوروبا يتراجع بشكل طفيف ويستقر عند 10%».

وقال التقرير: «منذ بداية الأزمة الأوكرانية الروسية، عانت الدول الأوروبية التضخم، بعد أن وصل إلى 10.4% في أكتوبر الماضي، ووسط ارتفاع الأسعار تتجه الأنظار نحو البنوك المركزية الأوروبية وغيرها، لرفع معدلات الفائدة خلال ديسمبر المقبل للسيطرة على معدلات التضخم».

وأضاف: «تسجيل أسعار المستهلكين لمستويات قياسية جديدة في أوروبا حسب تقدير المحللين سيصب في صالح ارتفاع سعر صرف اليورو، مقابل سلة من العملات العالمية، وسيحتاج البنك المركزي الأوروبي إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة الأوروبية بوتيرة كبيرة، حتى يستطيع النجاح في مواجهة التضخم القياسي».

وتابع: «ومثل معظم البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم يكافح البنك المركزي الأوروبي للسيطرة على معدل التضخم مرة أخرى بعد ارتفاع أسعار الطاقة هذا العام مما دفعه لإطلاق تحذيرات قوية من انزلاق اقتصاد اليورو في الركود، وفي الوقت نفسه تبدو النظرة المستقبلية للاقتصاد قاتمة، ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يتباطأ النمو في المنطقة العام المقبل».