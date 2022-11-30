محافظ كفر الشيخ يكرم المتميزين من الطلاب ومدارس متفوقة في التربية الفنية

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، المتميزين من الطلاب والمتفوفين، والمدارس الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مجالات «التربية الفنية، والمكتبات، والنشاط الصيفي، وتنمية القدرات، والصحافة والإعلام، والمجال الكشفي الإرشادي»، كما كرم الطالبات والطلاب الحاصلين على المركز الأول في مسابقة الطالب المثالي.

محافظ كفر الشيخ يكرم المتميزين من الطلاب

جاء ذلك، خلال انعقاد المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، واللواء محمد الرويني، مساعد مدير الأمن، والعميد أحمد عمارة، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء سعيد عمارة، وأشرف عبد الونيس، واللواء حسن البحيري، وهالة أبو السعد، والدكتور هدى الطنباري، والمهندس علي العجواني، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المراكز والمدن، وأعضاء برلمان الشباب.

تكريم 5 طلاب في مجال التربية الفنية

وكرم المحافظ، 5 طلاب في مجال التربية الفنية لحصولهم على المركز الأول على مستوى الجمهورية في النشاط الصيفي، وكرم الطالبة جنات أحمد سعيد، التلميذة المثالية للمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية، والطالبتين رقية ممدوح عبد عبد الغني، ولجين محمود دياب، لحصولهما على المركز الأول في مسابقة الوعي القومي الاجتماعي.

وكرم محافظ كفر الشيخ، الطالبات فرح محمد ناجي، ومي خالد محمد، وآية محمد فاروق، ومريم وائل محمد، وشهد أحمد محمد، لحصولهن على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مجال التربية الفنية بالنشاط الصيفي، كما كرم الطالب عبد الرحمن علي السيسي، لحصوله على المركز الأول في الإلقاء، كما كرم الطلاب أحمد محمد محمود، وإبراهيم محمد إبراهيم، وأحمد رضا أحمد، وملك أشرف السعيد، وسهيلة محمد أحمد، وعائشة علاء، ونورا محمود، ومهند أحمد، لحصولهم على المركز الأول في تنميه القدرات.

كما كرم المحافظ، المدارس الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية، في مجال الصحافة والإعلام بحصول مدرستي مطوبس الثانوية بنات علي المركز الأول في مجال الإذاعة المدرسية، ومدرسة النجاح الإعدادية بنات على المركز الأول في مجال الكاريكاتير، وحصول مدرسة دسوق الرسمية للغات على أفضل مكتبة نموذجية على مستوى الجمهورية.

محافظ كفر الشيخ يكرم المدارس الفائزة في المجال الكشفي

كما كرم محافظ كفر الشيخ المدارس الفائزة في المجال الكشفي والإرشادي بحصول مدرسة سيدى سالم التجارية بنات، وبيلا الثانوية الفندقية، والنور للمكفوفين، والصم بالزعفران، على المركز الأول على مستوى الجمهورية.