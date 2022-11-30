محافظ مطروح يحقق مطالب شاب من ذوي الهمم: دعم نقدي وشقة سكنية

زار اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح اليوم، أحد الشباب من ذوي الإعاقة ويدعى محمد عبدالحميد محمد بأبوسطيل جنوب براني من أجل الاطمئنان عليه وتلبية مطالبه.

وشدد المحافظ على توفير الرعاية الكريمة للشاب ولأسرته من الدولة كحق لكل مواطن، حيث يعاني الشاب من إعاقة حركية مع اثنين من أخواته، وطالب الشاب بتوفير دخل ثابت معاش «تكافل وكرامة»، وسيارة للتحرك وسكن قريب من مستشفيات مطروح لمتابعة العلاج وإخوته، وسيارة لتسهيل الانتقال.

صرف دخل شهري ألفي جنيه من المحافظة

ووافق محافظ مطروح على صرف دخل شهري ألفي جنيه من المحافظة لأفراد الأسرة بواقع 500 جنيه لكل فرد، وشقة بمساكن الإيواء بحي الزيتون لتكون قريبة من مستشفيات مطروح، مع رفع كفاءتها وتجهيزها، والتنسيق مع مديرية الصحة لعمل قومسيون طبي للأسرة لمنزلهم.

ووجه محافظ مطروح، بدعم الأسرة بمشروع اقتصادي مدر للدخل من خلال منح بطارية تربية الدواجن، ورؤوس أغنام للمساهمة في توفير مصدر اقتصادي لهم، كما أهدى محافظ مطروح الشاب وأسرته هدايا عينية من بطاطين ومواد غذائية وغيرها، مؤكدًا اهتمام الدولة بأبنائها والعمل على توفير حياة كريمة لهم.

الشاب يشكر محافظ مطروح

وجه الشاب محمد عبدالحميد الشكر للواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على اهتمامه لشكواه وسرعة الاستجابة مع زيارته للاطمئنان عليه، ورافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال زيارة الشاب كلا من العميد ياسر عامر رئيس مدينة براني، وفاطمة أنور، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة.