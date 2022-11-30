نجوم الفن يهنئون تونس بالفوز على فرنسا في كأس العالم: شكرا نسور قرطاج

حرص عدد كبير من نجوم الفن، على تهنئة منتخب تونس، بفوزه على فرنسا، بهدف نظيف، ضمن مباريات كأس العالم 2022، المقام في قطر، وإن كان الفوز لم يحقق أمنية العرب في تأهل نسور قرطاج، إلى دور الـ 16، ليودع البطولة بختام مبارياته في دور المجموعات.

وهنأ المطرب التونسي صابر الرباعي، منتخب بلاده، عبر حسابه على «إنستجرام»، قائلا: «يعطيكم الصحة، حقيقي فخور بمنتخب بلادي في أدائهم اليوم، شرفتونا يا أبطال بأداء عالمي وبطولي.. وأتمنى التوفيق للمنتخب السعودي وكل المنتخبات العربية.. شكراً نسور وجمهور قرطاج».

لطيفة: برافو نسور قرطاج

المطربة التونسية لطيفة حرصت على تهنئة منتخب بلادها، عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «برافو نسور قرطاج، الله يحميكم، رفعتوا رؤوسنا وكسبتوا بطل العالم، دايما ثقتي كبيرة فيكم، تونس مربوحة».

فيفي عبدة لمنتخب تونس: شرفتونا

وكتبت فيفي عبدة، عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «ألف مبرووك لتونس شرفتونا بلعبكم وفوزكم على فرنسا بطل العالم.. إن شاء الله حظ أفضل، وبالتوفيق لكل المنتخبات العربية».

هند صبري: إذا تونس أرادت فلا بد أن يستجيب القدر

وقالت الفنانة التونسية هند صبري، عبر حسابها على «إنستجرام»: «ربحنا أبطال العالم وراسنا عالي.. مبروك علينا الفرحة، شكرا نسورنا، شكرا نسور قرطاج، شكرا فكّرتونا إن الحلم عمره ما يكون مستحيل.. إذا تونس يوما أرادت فلا بد أن يستجيب القدر».