إصابة شابين في تصادم دراجتين ناريتين بطريق الملاحات ببورسعيد

أصيب شابان مساء اليوم، في تصادم دراجتين ناريتين بطريق الملاحات بمدينة بورفؤاد ببورسعيد، بسبب السرعة الزائدة وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

نقل المصابين إلى المستشفى

تلقي مدير أمن بورسعيد إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى الحياة بورفؤاد، عبد الوهاب بدر أمين 18سنة ليس به إصابات طبقا للأشعة المقطعية.

كما وصل إلى المستشفى السيد محمد السيد إبراهيم، 24 سنة، مصابا بجرح قطعي بالدقن، وخياطة والجرح ليس به إصابات طبقا للأشعة المقطعية ويجرى تقديم الإسعافات الأولية لهما.

السرعة الزائدة سبب الحادث

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن المصابين، كانا يقودان دراجتين بخاريتين واصطدما معا علي طريق الملاحات بمدينة بورفؤاد بسبب السرعة الزائدة، وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث وتم رفع الدراجتين من نهر الطريق لتحقيق السيولة المرورية، والتحفظ عليهما بإدارة مرور بورسعيد.

وأمر مدير أمن بورسعيد، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.