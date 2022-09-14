مصرع شخصين في حادث تصادم دراجة بخارية وسيارة بالمنيا

لقى شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بطريق القاهرة - أسوان الزراعي، بالقرب من مدينة ملوي، جنوب محافظة المنيا، وجرى نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حادث تصادم بالطريق الزراعي

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن محافظة المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بالطريق الزراعي بالقرب من مدينة ملوي، حيث أسفر الحادث عن وقوع إصابات ووفيات، وتم نقل المصابين إلى المستشفي.

نقل الجثث والمصابين لمستشفى ملوي التخصصي

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وفاة «خضراوي. ع. ع» 62 سنة، و«عامر . ع» 45 سنة، مقيمين بمركز ملوي، فيما أصيب «محمد. خ. ع» 37 سنة، و«عبدالعزيز. خ. ع» 33 سنة، مقيمان بالقاهرة، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وشهدت المنيا قبل يومين حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة على الطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، بسبب انفجار أحد الإطارات، ما أسفر عن إصابة 18 شخصًا تم نقلهم للمستشفى.