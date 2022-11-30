مصرع 3 عمال وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالمنيا

لقي 3 عمال من أبناء محافظة الجيزة مصرعهم، وأصيب 2 آخرين، اليوم الأربعاء، وذلك إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بينها مقطورة محملة بالطوب ومواد البناء، بالطريق الصحراوي أمام قرية بني حسن الشروق في مركز أبوقرقاص بجنوب محافظة المنيا.

وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات أرقام «8572 ي ث»، بمقطورة، محملة بمواد بناء وطوب أسمنتي، «5279 و ي ر»، ملاكي، وسيارة ثالثة فرت هاربة، وذلك بالطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية بني حسن بمركز أبوقرقاص.

نقل 3 متوفيين لمشرحة مستشفي ملوي

بالانتقال والفحص، تبين أن حادث الطريق الصحراوي أسفر عن مصرع 3 عمال وهم: رجب مصطفي قرني 25 عامًا، سامح أحمد قرني 30 عامًا، محمد سلطان رجب 22 عاما، يقيمون بمحافظة الجيزة، وجرى نقلهم إلى مشرحة مستشفي ملوي التخصصي.

كما أصيب في الحادث كلا من: فتحي طه محمود 26 عامًا، مهندس، محمد طلعت أحمد 23 عامًا، ويقيمان بمحافظة بني سويف، وجرى نقلهما للمستشفي العام لتلقي العلاج، إذ تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات.

تم تحرير المحضر اللازم بالحادث، وأفادت التحريات الأولية وقوعه بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ، وانتقل رجال المرور لرفع آثاره وتسير الحركة بالطريق، وكلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بسرعة تحديد وضبط السيارة الثالثة الهاربة.