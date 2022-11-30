أستاذ قانون دولي لقناة القاهرة الإخبارية: ماكرون لن يضطر لحل البرلمان الفرنسي

قال الدكتور مجيد بوزين أستاذ القانون الدولي، إنه لا توجد ضرورة لحل البرلمان الفرنسي من الرئيس إيمانويل ماكرون، لأن المعارضة بالبرلمان مشتتة ومكونة من ثلاث كتل أساسية، «كتلة اليمين القومي المتطرف، وكتلة اليسار المتطرف، وهاتين الكتلتين لن يلتقيا، وهناك كتلة اليمين المعتدل الذي يتجانس مع سياسة ماكرون إلى حد كبير».

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم» الذي يقدمه الإعلامي رعد عبدالمجيد، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «هناك بعض الخلافات البسيطة بين كتلة اليمين المعتدل وماكرون ولكن رغم ذلك فهناك تجانس، وبما أن اليمين المعتدل لم يصوت مع اليسار المتطرف أو اليمين المتطرف فإن هناك اتفاق ضمني للأغلبية النسبية للرئيس ماكرون، والكتلة اليمينية المعتدلة، فإما أن تصوت الأغلبية النسبية على برامج الرئيس ماكرون وتمر مشاريع القوانين أو تمتنع عن التصويت».

وتابع: «إذا امتنعت فهناك مادة في الدستور الفرنسي تمكن الحكومة إذا أرادت أن يقع التصويت على قانون دون أن تكون هناك أغلبية يمكن للحكومة أن تقدم قانون وتطلب تفعيل فصل (إذا لم تكن هناك أغلبية ضد القانون أن يمر القانون)».