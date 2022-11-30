مراسل قناة القاهرة الإخبارية في مارسيليا: حزم المساعدات وراء عدم زيادة التضخم في فرنسا

قال خالد شقير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في مارسيليا، إنه بالرغم من توقعات الجميع باستمرار التضخم إلا أن الجرائد الفرنسية، وبعد أن نشر معهد الإحصاء بيانا بتثبيت أو وقوف نسبة التضخم على ما كانت عليه الشهر الماضي، وعدم ارتفاع التضخم، أرجع الخبراء الاقتصاديين الأمر للحزم والمساعدات التي تم تقديمها من الحكومة الفرنسية للشركات والأفراد.

فرنسا تتفادى الزيادة في الأسعار

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «المراقب» الذي يقدمه الإعلامي أحمد بشتو على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «أصبحت فرنسا من خلال هذه الأمور تتفادى الزيادة في الأسعار وزيادة أسعار الطاقة، وبصفة خاصة أن الحكومة الفرنسية والأوروبية تفرض حزما من المساعدات».

ارتفاع أسعار الخبز

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية في مارسيليا، أن أسعار الخبز واصلت الارتفاع بنسبة 8% في فرنسا، وفي بعض الدول في أوروبا الشرقية وصلت إلى 32%، وهذا نتج عن زيادة أسعار فواتير الكهرباء والغاز، موضحا أن الأمر لم يتوقف هنا لأن الزيادة في أسعار الغاز تبدأ في يناير المقبل والكهرباء فبراير المقبل.