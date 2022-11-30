وزارة الزراعة: انخفاض مستمر في أسعار الدواجن وبيض المائدة بالأسواق

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن أسعار الدواجن وبيض المائدة تشهد انخفاضًا مستمرًا، نظرًا لاهتمام الدولة بشكل كبير بتوفير الثروة الحيوانية والداجنة، موضحًا أنه جرى عقد عدة اجتماعات مع اتحاد منتجي الدواجن، ويجري الإفراج عن شحنات ذرة وصويا «أعلاف» بشكل مستمر، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامي رامي رضوان.

توفير 120 ألف طن من الذرة صفراء وفول صويا بمبلغ 62 مليون دولار

وأضاف «القرش»، خلال مداخلته على قناة «دي إم سي»، أنه خلال الأسبوع الأخير جرى توفير 120 ألف طن من الذرة صفراء وفول صويا بمبلغ 62 مليون دولار، بينها 41 ألف طن فول صويا، فضلًا عن وجود تنسيق أسبوعي مع اتحاد منتجي الدواجن وتوفير مستلزمات الأعلاف التي تدخل من الجمارك، فضلًا عن تنسيق بشكل دوري موسع مع اتحاد منتجي الدواجن.

سعر الدواجن وبيض المائدة يشهد انخفاضًا مستمرًا

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك لجنة جرى تشكيلها بقرار وزاري لعمل اجتماع دوري مع كل الجهات المعنية مثل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك والبنك المركزي واتحاد منتجي الدواجن، لتحديد ضوابط ومتابعة لوصول الشحنات للمزارع بشكل مستمر، مؤكدًا أن سعر الدواجن وبيض المائدة يشهد انخفاضًا مستمرًا.