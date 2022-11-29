«الزراعة»: لجنة ثلاثية لمتابعة الإفراج عن الأعلاف وتوصيلها للمستوردين

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك لجانا من البنك المركزي ومجلس النواب ووزارة الزراعة تتابع الإفراج عن الأعلاف وتوصيلها للمستوردين، وتدير أزمة ارتفاع أسعار البيض والدواجن بالرغم من توفر الأعلاف.

دعم قطاع الدواجن

وأوضح «القصير» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الدولة ممثلة في وزارة الزراعة تقدم كل المطلوب لدعم قطاع الدواجن، لافتا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية الإفراج عن أكثر من 876 ألف طن أعلاف بزيادة عن الكميات المطلوبة في السوق.

لجنة من حماية المستهلك ومجلس النواب ووزارة التموين

وعن ارتفاع الأسعار، أكد وزير الزراعة أنه منذ الأمس تشكلت لجنة من حماية المستهلك ومجلس النواب ووزارة التموين وبعض المستثمرين لمعرفة أسباب ارتفاع أسعار الدواجن والأعلاف عن اللازم رغم الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف أكثر من المطلوب في السوق، مؤكدا أن جهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية ستتولى متابعة الأسواق.