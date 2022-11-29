«الزراعة»: تسويق 300 ألف قنطار قطن بأسعار مجزية حتى الآن

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية، المشرف على معهد القطن، بشأن أسعار قنطار القطن، اليوم الثلاثاء، من خلال مزاد علني في بعض المحافظات للتداول على محصول القطن.

وجات الأسعار عن النحو التالي:

جيزة 94 بـ 5050 جنيها.

جيزة 97 بـ 4900 جنيه.

جيزة 96 بـ 6100 جنيه.

تنافس أكثر من 20 شركة

وقال عبدالعظيم، إنه جرى تسويق 300 ألف قنطار من خلال المنظومة الجديدة لتداول الأقطان من جميع الأصناف وبأسعار مجزية وتسليمها لمراكز التجميع، إذ تنافست أكثر من 20 شركة من شركات تجارة القطن على الشراء، ما ساعد على ارتفاع الأسعار عن سعر فتح المزاد بنحو 500 جنيه للقنطار، وبداية من الغد يجري فتح مراكز التجميع لاستقبال باقي الأقطان بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية ودمياط والمنوفية والغربية والإسماعيلية وبورسعيد.

وزير الزراعة يكلف بحل مشكلات التسويق

وفي سياق متصل، كلف وزير الزراعة، عبد العظيم، بمتابعة عمليات التسويق للقطن وحل كل المشكلات التي تواجه التسويق لضمان حصول المزارع على أعلى الأسعار.