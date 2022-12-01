برنامج شهر ديسمبر في مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. أمسيات أدبية وشعرية

أعلن مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، عن تنظيم العديد من الأمسيات الشعرية والأدبية خلال شهر ديسمبر 2022، والتي تبدأ من يوم الأحد المقبل، حتى 29 من الشهر المذكور.

وترصد «الوطن» في السطور التالية الندوات والأمسيات التي تقام في شهر ديسمبر ومواعيدها، وفقا لبيان مسرح الحرية للإبداع بالإسكندرية وهي:

أمسيات مركز الحرية لشهر ديسمبر

الأحد 4 ديسمبر: ندوة بعنوان «عابرة بنصف ظل» للشاعرة عبير مبارك، مناقشة الشاعر والناقد طارق الكردي، والشاعر سامي عقل، ويدير اللقاء عبدالمنعم كامل - الساعة 6 ونصف مساء - قاعة توفيق الحكيم.

الثلاثاء 6 ديسمبر: ندوة بعنوان مناقشة رواية «أرض المطاريد» للكاتبة صابرين عاشور، مناقشة الدكتور بهاء حسب الله، والأديب محمد عباس علي، يدير اللقاء الإعلامية هنا ممدوح - الساعة 6 ونصف - قاعة توفيق الحكيم.

الثلاثاء من كل أسبوع، بدءا من 6 ديسمبر: ورشة كتابة السيناريو، تقديم الكاتب أحمد سماحة، تقبل من عمر 16 عاما - الساعه 6 مساء - قاعة يوسف عز الدين، وتنتهي في 10 يناير - مجانية.

الأربعاء 7 و21 ديسمبر: ورشة أكوا لتنمية الكتابة الإبداعية الدورة الثانية «أشهر أربع قواعد حول شخصيتك الروائية تكتب بها رواية ناجحة».

اللقاء الأول «الشخصية تثير تعاطف القارىء»، والثاني «تطبيقات علي كيفية إثارة القارىء مع شخصيتك»، تقديم الدكتور محمد عبدالحميد خليفة - الساعة 6 مساء - قاعة توفيق الحكيم

ملتقى الحرية الشعري

الاثنين 12 ديسمبر: ملتقى الحرية الشعري إبداعات الإسكندرية - الشعراء أحمد الشيخ، وأحمد جمعة، وأحمد حنفي، وأمينة عبدالله، وتامر أنور، ورشا زقيزق، وسامح سكرمة، وفاطمة وهيدي، ومحمد خميس، ووليد المصري وتقديم الشاعرحسني منصور - الساعة 6 ونصف - قاعة توفيق الحكيم.

الثلاثاء 13 ديسمبر: ندوة بعنوان «جوائز نوبل بين الإنسان والإبداع والعلم والسلام»، بالإضافة إلى عرض كتاب «عقول وقلوب» - المتحدث شريف قنديل بمعهد الدراسات العليا والبحوث في جامعة الإسكندرية، مؤلف الكتاب - تقديم دكتور حسن لطفي، عضو مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية - الساعة 6 مساء - قاعة توفيق الحكيم.

الأربعاء 14 ديسمبر: ندوة بعنوان «الشاعر الكبير أحمد سويلم رحلة الشعر والعطاء»، بمناسبة بلوغه 80 عامًا، بمشاركة نخبة من أدباء الإسكندرية ومثقفيها - يدير اللقاء الشاعر جابر بسيوني - الساعة 6 مساء - قاعة توفيق الحكيم.

اليوم العالمي للغة العربية

الأحد 18 ديسمبر: احتفال اليوم العالمي للغة العربية، تقديم الدكتور سحر شريف، والدكتور مدحت عيسى - الساعة 6 مساء - قاعة توفيق الحكيم.

الثلاثاء 20 ديسمبر: ندوة بعنوان مناقشة ديوان «غيبوبة»، للشاعرة فاطمة جعفر، مناقشة الناقد محمد الحداد والشاعر والناقد محمود عبدالصمد، تقديم الشاعر أيمن صادق - الساعة 6 ونصف مساء - قاعة توفيق الحكيم.

صالون التنوير ومناقشات شعرية

الأربعاء 28 ديسمبر: ندوة بعنوان مناقشة مجموعة شعرية «طقاطيق منوحاتي» - الجزء الأول: خاص بنص معزوفة أمل، والآخر: طوفانه كان بسمة أمل للشاعر علي نوح - مناقشة الشاعر والناقد أحمد سماحة، والقاص والناقد رمضان أحمد عبدالله - يدير اللقاء الشاعر عبدالمنعم سالم - الساعة 6 ونصف مساء - قاعة توفيق الحكيم.

الخميس 29 ديسمبر: صالون التنوير ندوة بعنوان «فلسفة الحرية»، المتحدث حسن حماد، أستاذ الفلسفة بكلية الآداب - تقديم الدكتور ماجد موريس - الساعة 6 ونصف مساء - قاعة توفيق الحكيم.

الأربعاء من كل أسبوع: ورشة العروض موسيقي وأوزان الشعر، تقدم للفئة العمرية من 15 سنة - تقديم عمرو أمين - الساعة 6 مساء - قاعة يوسف عز الدين.