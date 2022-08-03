«101 عزل» على مسرح مركز الحرية للإبداع في الإسكندرية.. مجانًا

أعلن البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان اسماعيل مختار، عن عرض مسرحية «101عزل»، على مسرح مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، أيام 8 و9 و10 أغسطس الجاري للجمهور مجانا.

العرض من تأليف على عبد القوي الغلبان إخراج محمد درويش وإنتاج فرقة المواجهة والتجوال، التابعة للبيت الفني للمسرح التابع لقطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة المصرية على مسرح مركز الحرية للإبداع بشارع فؤاد في محطة الرمل بجوار قسم شرطة العطارين، وترفع الستارة في الثامنة مساء.

مسرحية «101عزل»

ويتناول العرض قصص حقيقية لبطولات الأطباء في مواجهة جائحة كورونا، والعرض من إنتاج فرقة مسرح المواجهة والتجوال تحت إدارة الفنان محمد الشرقاوي.

وقال محمد عبدالوارث، المخرج المنفذ للعرض في تصريحات لـ «الوطن»، إنّ أحداث المسرحية تدور خلال جائحة كورونا في 2020 داخل مستشفى «101 عزل»، ترسم لوحة فنية متكاملة لجهود الأطباء، وتكشف أفضل ما في النفس البشرية، وأسوأ ما فيها أيضا.

مواقف من حياة الفرق الطبية

وأوضح أن العمل يستعرض نماذج من حياة الفريق الطبي في المستشفى وكذلك المرضى قبل بداية الأزمة، وكيف كان كل شخص منهم ينتظر حدثا سعيدا، وكيف تغيرت هذه الخطط مع بداية الأزمة لتتوحد الجهود وتلتقي في نقطة واحدة لتقديم الواجب الوطني وإنقاذ المرضى من كورونا.

وأضاف: «من بين الشخصيات نقدم الدكتور محمود سامي قنيبر، الطبيب الذي كرمته الرئاسة بعد فقد بصره بسبب الإجهاد خلال تواجده في العزل، رغم إنه اضطر لترك زوجته الحامل وهي على وشك الولادة بعد انتظار 11 عاما لهذا الحدث».

وأشار إلى أن مسرحية «101 عزل» تهدف إلى تكريم أبطال الجيش الأبيض ورصد بطولاتهم والتضحيات التي قدموها، ويأتي العرض ضمن خطة العروض التي تقدمها فرقة المواجهة والتجوال بمختلف ربوع الوطن.