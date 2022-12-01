محطة «الكاب» تقضي على ظاهرة تناوب المياه في جنوب بورسعيد

عانت قري الجنوب بمحافظة بورسعيد، من نقص وتناوب مياه الشرب لمدة سنوات طويلة، حتى جرى إنشاء محطة مياه شرب الكاب، في تحول تاريخي لمنظومة الخدمات.

طاقة محطة مياه شرب الكاب

تعمل محطة مياه شرب الكاب بطاقة 26 ألف متر مكعب في اليوم، وتخدم 175 ألف نسمة في المرحلة الأولى، كما تعمل بطاقة 26 ألف متر مكعب في اليوم بالمرحلة الثانية، وتقدم خدمة خلال المرحلتين بإجمالي 350 ألف نسمة، وبلغت تكلفة إنشاء المشروع 370 مليون جنيه.

المحطة تحول تاريخي لمنظومة الخدمات

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن محطة مياه الشرب بالكاب، قضت نهائيا على مشكلة تناوب وصول مياه الشرب، وأصبحت الآن مستمرة على مدار 24 ساعة.

وأشار «الغضبان» إلى أن المحطة تعد تحولا تاريخيا لمنظومة الخدمات التي توفرها المحافظة لأهالي الجنوب، بالإضافة إلى أنها مشروع قومي نفخر به في بورسعيد، لافتا إلى أنه من ضمن القرى المستفيدة «شادر عزام، الفتح، أم خلف، العاشر من رمضان».

وشدد اللواء عادل الغضبان، على أن جنوب بورسعيد يحظى بمشروعات عملاقة ضمن سلسلة مشروعات التنمية غير المسبوقة، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي تحولت المحافظة في عهده إلى قاطرة التنمية لمصر كلها.