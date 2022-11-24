أماكن ومواعيد انقطاع مياه الشرب في 7 مراكز بالمنوفية.. صيانة دورية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، انقطاع المياه اليوم الخميس في 7 مراكز ومدن بالمحافظة والقرى التابعة لها، وذلك لإجراء صيانة دورية وغسيل المروقات.

أماكن انقطاع المياه اليوم

وحددت الشركة أماكن انقطاع المياه، اليوم الخميس، وذلك في مدن منوف وشبين الكوم وأشمون والباجور وتلا والشهداء وقويسنا والقرى التابعة لها، ومنها قرى رمنة وبرشيوم وميت غالب وكفر العرب ودمراني والراغب وطوخ والهردانة وشكيل والرمانة وسنجيل والجوايرة.

مواعيد انقطاع المياه اليوم

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن مواعيد انقطاع المياه اليوم الخميس عن 7 مدن بالمحافظة ستكون من الساعة 10 صباحا للساعة 4 عصرا.

وأهابت الشركة بالمواطنين في أماكن انقطاع المياه اليوم، وكذلك المؤسسات والمستشفيات، بتوفير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع.