انقطاع مياه الشرب 10 ساعات عن عدة قرى بالفيوم غدا بسبب أعمال الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، في بيان لها اليوم الثلاثاء عن انقطاع مياه الشرب عن عدة قرى في مركز سنورس غدا، نظراً لتنفيذ أعمال صيانة في خط مياه الشرب قطر 500 مم بقرية نقاليفة بنطاق مركز سنورس.

وأوضحت الشركة في بيانها، أنّ انقطاع المياه مستمر إلى 10 ساعات، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة ضخ المياه مجدداً.

انقطاع مياه الشرب بالفيوم

وقال المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إنّه تقرر قطع المياه لمدة 10 ساعات كاملة، اعتباراً من الساعة التاسعة صباح غداً الأربعاء، على أن يستمر الانقطاع حتى السابعة مساءًا من نفس اليوم.

المناطق المتأثرة بالانقطاع

وبحسب بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي، فإنّ أعمال الصيانة في خط مياه الشرب قطر 500 مم، تتسبب في انقطاع مياه الشرب عن القرى الآتية:

قرية نقاليفة وتوابعها. قرية ترسا وتوابعها. قرية السعيدية وتوابعها. قرية سنهور البحرية وتوابعها. قرية التوفيقية وتوابعها.

تدبير احتياجات المياه

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم في بيانها، بسكان القرى المذكورة، وأصحاب المخابز، والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه لتكفيهم طوال فترة الانقطاع وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة، وإعادة ضخ المياه مرة أخرى للمناطق المتأثرة بالانقطاع تباعاً.

وتوفر الشركة سيارة مياه شرب نظيفة صالحة للشرب، للقرى المتأثرة بالانقطاع في حالة احتياج الأهالي إليها، حيث يتم الاتصال بالشركة، وطلبها من خلال الخط الساخن على رقم 125 من أي تليفون أرضي.

أرقام شركة المياه

وتستقبل الشركة شكاوى المواطنين من خلال عدة طرق وأرقام خصصتها لذلك، وهي:

الإتصال على أرقام 01208288854، و01208288834.

الخط الساخن 125.

الواتس آب: 01275358538.