خبير في الشؤون الأمريكية لقناة القاهرة الإخبارية: مساعدات الولايات المتحدة لأوكرانيا تغير مسار الأزمة

قال مسعود معلوف، الخبير في الشؤون الأمريكية، إن مساعدات أمريكا لأوكرانيا ستغير مسار الأزمة الروسية الأوكرانية، وهناك تضامن كامل من حلف الناتو مع كييف.

دراسة إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ باتريوت

وأضاف خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية بشاشة القاهرة الإخبارية، أن هناك بعض التصعيد: «صدر بيان اليوم بعد اجتماعات وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي في بوخارست وهناك تأكيد متجدد وتضامن قوي من قبل دول حلف شمال الأطلسي لدعم أوكرانيا، وهناك حديث لدراسة إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ باتريوت، وهي صواريخ إذا زودت كييف بها قد تغير مجرى الأزمة لأنها بعيدة المدى ويمكن أن تصل لداخل الأراضي الروسية».

وتابع: «في حال تم اتخاذ القرار بتزويد أوكرانيا بمثل هذه الأسلحة سيكون هناك ضغط قوي على أوكرانيا لعدم استعمالها للوصول لداخل الأراضي الروسية وسيكون فيها تصعيد غير محسوب».

قصف البنية التحتية لأوكرانيا

واستطرد: «هناك تعثر يشهده الجيش الروسي في السيطرة التامة على أوكرانيا، وفكان الرئيس الروسي بوتين يقول ليلة بدء الأزمة، إنها تنتهي في ظرف أيام أو أسابيع قليلة ويعود الجيش الروسي لقواعده، ولكن هذا لم يحدث، وقصف موسكو البنية التحتية الأوكرانية ومراكز الطاقة وتوليد الكهرباء».