إصابة شخص في انقلاب سيارة على طريق مطار بورسعيد

أصيب رجل في الساعة الأولى من صباح اليوم، إثر انقلاب سيارة ملاكي كان يقودها، على طريق مطار بورسعيد، نتيجة للسرعة الزائدة، ونُقل المصاب إلى المستشفى.

نقل المصاب إلى مستشفى المبرة

وتلقى مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان، رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، بوصول ممدوح شلبي شلبي حمود، 51 سنة، مصابًا بشرخ في الساعد الأيسر، إثر انقلاب سيارة ملاكي، وقُدّمت له الإسعافات الأولية.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أنّ المصاب كان يقود سيارته الملاكي، وانقلبت بجوار مطار بورسعيد نتيجة للسرعة الزائدة.

رفع السيارة عن نهر الطريق

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، ورُفعت السيارة من نهر الطريق؛ لتحقيق السيولة المرورية والتحفظ عليها بإدارة مرور بورسعيد، وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.