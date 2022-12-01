وكيل لجنة الأمن القومي بـ«النواب»: تنظيم داعش سينتهي قريبا في كل الدول

علق اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على مقتل أبوالحسن القرشي، زعيم تنظيم داعش، مؤكدا أن التنظيم يعيش مرحلة جديدة يلفظ فيها أنفاسه الأخيرة، بعد محاصرته في جميع الدول، وقطع الإمدادات عنه في سوريا والعراق.

المصري: داعش سيغير استراتيجيته

وأوضح «المصري» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «خبر اليوم»، المذاع عبر فضائية «ON»، أنه يجرى استهداف قيادات داعش هذه الأيام، ما يؤدي لتشرذم التنظيم عالميًا، متوقعًا تغيير استراتيجيته خلال الفترة المقبلة.

وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن تنظيم داعش أصبح أكثر ضعفًا في تاريخه، مؤكدًا أن هناك عمليات رصد متواصلة لأجهزة مختلفة، تستخدم الوسائل التكنولوجية الحديثة لاستهداف قيادات التنظيم الإرهابي.

إبراهيم المصري: تنظيم داعش سينتهي قريبًا

وأكد أن قيادات تنظيم داعش تتعاون مع بعض الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة تتخلص منهم بالتصفية والقتل، بعد التعاون معهم وتنفيذ مخططاتهم، متوقعًا أن ينتهي التنظيم قريبًا في كل الدول.