مسؤول عراقي لـ«القاهرة الإخبارية»: هزمنا «داعش» بفضل الجهود الاستخباراتية

قال اللواء تحسين الخفاجي، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة بالعراق، إنّ القيادة نجحت بالتنسيق مع الجهود الاستخباراتية والأمنية، أسهمت بشكل مباشر في نجاح العمليات النوعية ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق، موضحًا أن العراقيين رفضوا وجود داعش، ونجحنا في السيطرة على الموقف.

وأضاف «الخفاجي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، أنّ داعش تنظيم دولي إرهابي خطير، سيطر على مقدرات العراق وخيراته لمدة طويلة من الزمن، استطاع خلالها زيادة ماكينته الإرهابية والإعلامية على مدار أكثر من 3 سنوات، وحاول تغيير المجتمع.

العمليات النوعية ضد التنظيم تحتاج لعمل دقيق

وتابع: «حاربنا التنظيم وانتصرنا عليه بفضل العمليات النوعية لقوات الجيش ووزارة الداخلية، ونجحنا نجاحًا منقطع النظير، والعمليات النوعية ضد التنظيم تحتاج إلى عمل دقيق، حيث يتحرك الإرهابيون في أعداد قليلة ويختبئون في المناطق الجبلية والوديان وبين المواطنين، ونجحنا بفضل الجهد الفني من خلال المراقبة بالتصوير الجوي والمعلومات الاستخبارية والحصول على قاعد بيانات قادة التنظيم، وتمكنا من ضبط العديد منهم وقتل الآخرين».