مشرف مرصد الأزهر لمكافحة التطرف لقناة الحياة: «داعش» يتبع نظرية الغاية تبرر الوسيلة

قال الدكتور خالد عباس، المشرف بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن المرصد أنشء لعدة أهداف منها مكافحة الإرهاب ومواجهة أفكاره التي تسخدم الإسلام بالشكل غير السليم وتقطع الآيات القرآنية والأحاديث من سياقها لاستقطاب الشباب وتضليلهم، لافتا إلى أن المرصد يعمل بـ13 لغة وقد رصدت وحدة اللغة الأسبانية بالمرصد خبرا حول تطبيقات المواعدة المستخدمة من خلال تنظيم داعش.

وأوضح «عباس» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على قناة «الحياة»، أن المرصد يتابع مصادر تمويلات التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها «داعش» الذي يتبنى نظرية أن الغاية تبرر الوسيلة، ويفعلون أي شيء لاستقطاب الشباب.