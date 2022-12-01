توريد 40 طن أسماك كسكمري وشك وباغة لـ6 منافذ في جنوب سيناء.. الكيلو بـ7 جنيهات

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص للوطن اليوم، إنّ موسم صيد أسماك الشنشولا بدء من أكتوبر الماضي، واستقبل ميناء الصيد البحري بطور سيناء قرابة 50 مركبًا من مراكب الشنشولا، وهي المراكب المتخصصة في رحلات الصيد.

وأضاف المحافظ، أن هناك كمية من الأسماك مخصصة وديا من حصيلة صيد مراكب الشنشولا، لتوزيعها علي المواطنين في الأسواق بأسعار رمزية، موضحًا أن الأسعار التي تباع فيها في جنوب سيناء، تختلف عن المحافظات الأخرى، لأن حصة المحافظة هدفها ليس الربح بل دعم المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

7 جنيه سعر كيلو السمك

من جانبه، أكد المهندس صفوان المراغي، مدير عام الثروة السمكية في محافظة جنوب سيناء، أنّ حصة المحافظة من أسماك الشنشولا، يُجري توزيعها على 6 منافذ بطور سيناء من أجل بيعها للمواطنين، وفقصا للأسعار المحددة وهي 7 جنيهات للكيلو من أسماك الشك أو الكسكموري أو الباغة.

وأشار إلي أن حصة المحافظة، هي 5% وهي حصة ودية مقابل دخول مراكب الصيد الشنشولا إلي ميناء الطور البحري، والتزود بالماء والوقود والطعام والشراب، موضحًا أن هذه الأسماك يتم صيدها وقت اختفاء القمر عن طريق مراكب الشنشولا وهي أسماك عائمة.

40 طن من الأسماك

وكشف «المراغي» أنه جرى توزيع 40 طنًا من أسماك الشك والكسكموري والباغة على منافذ البيع بطور سيناء، وعددها 6 منافذ، بالإضافة إلى عدد من النقابات والمديريات.

ولفت إلى أنّ موسم الصيد بخليح السويس والعقبة والبحر الأحمر، توقف مدة أربع شهور بقرار من وزير الزراعة.